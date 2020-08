Belgen kozen meer dan ooit voor een vakantie aan de kust: “Atypische zomer met eenderde minder dagtoeristen, maar wel meer verblijfstoerisme” Leen Belpaeme

27 augustus 2020

11u53 0 Oostende De zomer van 2020 zal aan de kust nog een tijdje nazinderen door de heisa rond de dagjestoeristen. De kust heeft dan ook een atypische zomer achter de rug. Het dagtoerisme kende een sterke terugval tegenover 2019, maar er is ook goed nieuws. Zo kende het verblijfstoerisme wel een sterke groei. Ondernemers zagen vooral de impact op reservaties door de incidenten zoals in Blankenberge.

Ongeveer 3,8 miljoen dagtoeristen bezochten deze zomer de Kust. Dit is een derde minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit het Westtoer Dagtoerismemodel voor de Kust in combinatie met snelle monitoring op basis van mobiele telefoniedata van Proximus. Op de topdag waren er dit jaar maximaal 175.000 dagtoeristen tegenover ruim 200.000 op die topmomenten vorig jaar. Heel wat ondernemers aan de kust zeggen dat de komst van extra coronamaatregelen met de bubbel van 5 en de vechtpartij in Blankenberge voor een sterke terugval hebben gezorgd in augustus. Het verblijfstoerisme scoorde daarentegen wel sterk en kende vooral door de tweede verblijvers een groei.

Ook de verhuur van vakantiewoningen deed het prima. In totaal werden ongeveer 12,5 miljoen overnachtingen genoteerd in juli en augustus bij het verblijfstoerisme. Dat is ongeveer één vijfde meer dan in 2019. Vooral het weekend van 21 juli en dat van 8 augustus waren de topweekends. De vakantie startte ook goed voor de hotels met in juli een bezetting tussen 70 en 80 procent. Ook de eerste helft van augustus is goed gestart met een gemiddelde bezetting van 75 à 80 procent. “In de tweede helft van augustus kwam er een forse daling. Incidenten zoals in Oostende en Blankenberge hadden een negatief effect op de hotelreservaties,” zegt Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels.

Bij de verhuurkantoren valt dezelfde trend op. “In de voorbije jaren was het meestal wachten tot de tweede of derde week van juli vooraleer er goede bezettingscijfers konden voorgelegd worden. Nu startte de zomerdrukte al begin juli, waardoor heel wat verhuurkantoren tussen half juli en half augustus een quasi volledige bezetting van hun aanbod konden realiseren. Na 15 augustus viel de bezetting terug tot 75 à 80 procent”, zegt Peter Bonhomme van CIB Kust.

Volgens de verhuurkantoren hebben meer eigenaars in augustus zelf gebruik maken van hun vakantiewoning in plaats van de verhuur. Hierdoor blijft de stijging van verhuurde overnachtingen ten opzichte van vorig jaar eerder beperkt. De campings aan de Kust blikken dan weer terug op een matige zomer. “Augustus voldeed niet aan de verwachtingen om het beter te doen dan in juli,” aldus Dirk Metsu van RECREAD, de Vlaamse kampeerfederatie. De campings hebben in juli een gemiddelde bezetting van circa 65 procent.

Najaar

De toeristische sector hoopt nu op een goede nazomer om het jaar gedeeltelijk goed te maken, maar ook september wordt atypisch met vooral online hotelboekingen uit eigen land. Hotelboekingen van buitenlandse gasten blijven beperkt. Er is alvast hoop. Zo zien de verhuurkantoren een stijging van 10 procent is het aantal boekingen. “Er zijn nu al bijna 10 procent meer overnachtingen. Dit zijn zowel toeristen die kiezen voor een kustvakantie in een iets minder drukke periode als huurders die gebruik maken van hun ‘voucher’ na hun geannuleerd verblijf in het voorjaar,” aldus Peter Bonhomme.

Het provinciebedrijf Westtoer benadrukt dat iedereen welkom blijft aan de kust. “Wie zich goed informeert en de maatregelen volgt, kan ook nu heerlijke vakantiemomenten beleven. Respect voor richtlijnen blijft meer dan belangrijk. De online druktebarometer van Westtoer loopt verder tot eind september en werd al 1,9 miljoen keer geconsulteerd”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.