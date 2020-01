Beleef Ein Abend in Wien in het Kursaal van Oostende Leen Belpaeme

09 januari 2020

14u54 0 Oostende De nieuwjaarsconcerten zijn een traditie en ook Oostende zet daar op in met het Nieuwjaarsconcert Ein Abend in Wien op 11 januari in het Kursaal.

Het ballet, de zangers, het koor, de musici van ‘Ein Abend in Wien’ brengen je naar het grote Wenen van weleer. Op het programma staan kunstschatten uit de wereld van de operette en de opera buffo, de mooiste walsen, polka’s, marsen, csardassen, mazurka’s, waaronder de onvergetelijke ‘Kaiserwalzer’ en ‘An der schöne blauen Donau’, zonder de traditionele ‘Radetzky Marsch’ van vader Strauss te vergeten. Het concert is twee uren met een weelderige hulde aan de Koningen van de Wals.

Een ticket kost 65, 58, 48 en 38 euro en zijn verkrijgbaar via 0900 40 850 of Boxoffice Toerisme Oostende. Het concert start om 20 uur. Alle informatie via www.kursaaloostende.be.