Bekende Steve’s Skateshop is verhuisd, maar blijft in Alfons Pieterslaan Timmy Van Assche

31 juli 2019

18u44 25 Oostende Steve’s Skateshop, de bekende en gespecialiseerde skate-, snow- en surfwinkel, is verhuisd. Tijdelijk, weliswaar. Het hele pand waar de shop tot voor kort gevestigd is, wordt helemaal vernieuwd.

De shop van Steve Jadin is een begrip in Oostende. “Ik begon in 1989 met Steve’s Toy Shop, een speelgoedwinkel. M’n zaak was toen gevestigd net naast het huidige politiekantoor in de Alfons Pieterslaan. Zowat tien jaar later verhuisde ik in dezelfde straat naar nummer 93. In 2014 nog nam ik de hele winkel flink onder handen. De eigenaar van het gebouw plant nu echter een grootschalige renovatie: alleen de beschermde gevel blijft staan. Ik moest dus op zoek naar een nieuw onderkomen en vond het alweer in de Alfons Pieterslaan 100-102, pal tegenover supermarkt Carrefour. Wanneer het nieuwe gebouw klaar is – vermoedelijk over een tweetal jaar – ga ik terug naar mijn vertrouwde stek.” In het oude pand verkoopt Steve nog heel wat stock tot en met 30 en 31 augustus en 1 september, wanneer de braderie in de Alfons Pieterslaan is.

Klantvriendelijk

“Noem mijn nieuwe winkel gerust een tijdelijke, chique pop-up”, knipoogt Steve. “We blijven specialist in skate, snow en surf, mensen kunnen nog altijd een beroep doen op mijn atelier. We blijven ook onze merken trouw, zoals Dakine, DC, Globe, És, Hurley, Huf, Nixon en Picture. Het is geen geheim dat de retailsector het moeilijk heeft. Vooral de concurrentie van het internet is stevig. Maar zolang je klantvriendelijk en sociaal bent, mensen de nodige informatie verschaft en geen rommel verkoopt, heb je een toekomst. Zo zijn er zelfs klanten uit het Brusselse en Leuvense die speciaal naar hier komen omwille van de service.” Steve’s Skateshop is bereikbaar via 059/50.92.64 en Facebook.