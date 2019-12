Bekende optiekzaak vernieuwt en installeert wijnbar. “We willen een beleving creëren, maar nog altijd heel toegankelijk blijven” Leen Belpaeme

19 december 2019

Optiekzaak B&M is al 17 jaar een vaste waarde op de hoek van het Sint Petrus en Paulusplein. De afgelopen drie maanden werd de zaak grondig onder handen genomen. Je kan er nog altijd terecht om een nieuwe bril te kopen en om je bril te laten herstellen, maar er wordt ook kunst getoond en na de openingsuren kan je hier wijn proeven.

Zaakvoerders Luc Mangodt en Ingrid Brackx zien dat Oostende in de lift zit en ze wilden hun zaak graag voorbereiden op de toekomst. “We hebben volop ingezet op beleving. We zijn gegaan voor een concept met heel wat verwijzingen naar Oostende. Zo hebben we onze eigen gaanderijen met speciaal tapijt dat geprint werd met de tegels van de Koninklijke Gaanderijen. Bij het binnenkomen waan je je aan het strand, met de zandkleurige tegels. De muren zijn aangekleed met foto’s van plaatselijke fotograaf Adriaan Huys. Het blauwe schuim- en golfpatroon van de zee, de rotan van strandstoelen en de schermen die ’s winters het zand tegenhouden maken het interieur compleet. Er is ook heel wat kunst aanwezig in de zaak. Naast de vaste werken van Dirk Lamote, Craming, Luc Martinsen en Luis Borgas is het verder de bedoeling om jonge, lokale kunstenaars een platform te bieden om hun werk tentoon te stellen voor een groter publiek en zo naamsbekendheid te verwerven”, zegt Luc Mangodt.

En dat is niet het enige wat in het oog springt. “We hebben een volledige wijnbar geïnstalleerd. Voortaan zal je bij een bezoek aan B&M optiek kunnen genieten van een lekker glaasje. Elke week zetten we een andere witte en rode wijn in de kijker en laten we de klanten proeven, wat het kiezen van een montuur of het wachten een stuk aangenamer maakt”, vertelt Luc. De winebar is overdag toegankelijk voor elke klant van B&M. ’s Avonds en tijdens het weekend kan de bar ook voor kleine groepen van maximum 20 personen gereserveerd worden. Sabor d’O, een jong Oostends wijnhuis, zal elke tweede donderdag van de maand een proeverij organiseren voor geïnteresseerde wijnliefhebbers. “We kennen de mensen van Sabor d’O. Zij hebben geen eigen locatie voor proeverijen en zo is het idee ontstaan om samen te werken. Wij hadden hier toch een bar staan.”

Je zou het bijna vergeten, maar de optiekzaak verkoopt uiteraard nog altijd vooral brillen. Bij B&M optiek vind je moderne, unieke brillen. Voor de klanten die hun ding niet vinden tussen de bestaande merken, produceert B&M de bril volledig op maat door middel van 3D scanning en 3D printing. Ook voor contactlenzen, zonnebrillen en gespecialiseerde kindermonturen ben je hier aan het juiste adres.