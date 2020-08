Bekend schoonheidssalon Beau’tique Nikita verhuist na 11 jaar naar de wijk Mariakerke



Timmy Van Assche

17 augustus 2020

11u30 0 Oostende Schoonheidssalon Beau’tique Nikita is verhuisd naar de Aartshertogstraat 2 in de wijk Mariakerke. Zaakvoerster Nikita Derave en haar team ontvangen hun klanten in de gloednieuwe locatie.

Beau’tique Nikita ging van start in 2009 op de hoek van de Blauwkasteelstraat en de Torhoutsesteenweg. Opvallend: Nikita startte haar zaak in hetzelfde pand waar haar moeder een kapsalon openhield. “Het was een schot in de roos en een uitbreiding in hetzelfde pand drong zich op”, geeft de zaakvoerster mee. “Om de toestroom aan klanten op te vangen, omringde ik me met een gemotiveerd team. Ondertussen is het pand te klein geworden.” Samen met Shelly Huyghebaert, Jennifer Vandervorst en Hannelore Cobbaert verhuist ze nu dus naar een nieuwe locatie in Mariakerke. “Het nieuw pand garandeert niet alleen een betere werkruimte, maar ook een gezellige locatie voor de ‘me-time’ van de klanten.” Beau’tique Nikita was één van de eerste schoonheidssalons in Oostende waar klanten terecht konden voor wimperextensions. Ze zijn ook gespecialiseerd in semipermanente make-up, gelnagels en andere schoonheidsbehandelingen.

Klanten zijn vanaf nu welkom op het nieuwe adres. Door de beperkende coronamaatregelen volgt de officiële opening op een latere datum. Alle info: 0490/58.82.78 of beautique.nikita@hotmail.com en via Facebook.