Bekend familiebedrijf De Voorhaven steekt in nieuw jasje Timmy Van Assche

30 oktober 2019

17u43 0 Oostende Het atelier van schrijnwerkbedrijf De Voorhaven, in de Noord-Edestraat 12-16, kreeg een mooie opfrisbeurt. De gevel en de houtzagerij zelf steken in een nieuw jasje.

De Voorhaven werd al in 1981 opgericht door Redgy Legein. Op vandaag staan ook zijn broers Paul en Jan in de zaak, net als kleinzoon Pieterjan. De familie is een bekende naam in de Oostendse wijk Opex. Aanvankelijk was het een doe-het-zelfzaak, maar op vandaag is het familiebedrijf uitgegroeid tot een referentie in schrijnwerk op maat. In de Noord-Edestraat pakten de zaakvoerders de gevel stevig onder handen, met een frisse en mooie look als gevolg. Ook het atelier en de toonzaal werden opgefrist. De firma is gespecialiseerd in schrijnwerk op maat, zoals bijvoorbeeld deuren voor binnen en buiten, garagepoorten, ramen, plafonds, trapbekleding, laminaat en kasten. De Voorhaven heeft een eigen zagerij en plaatsingsdienst. De toonzaal is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag enkel in de voormiddag. De zagerij is elke werkdag open tussen 8.30 en 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Alle info: devoorhavenbvba@gmail.com en 059/32.42.26.