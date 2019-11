Bejaarden bestolen van hun portefeuille Bart Boterman

21 november 2019

17u18 10 Oostende In Oostende zijn gisteren twee bejaarden bestolen van hun portefeuille, mogelijk door dezelfde gauwdief. De feiten vonden plaats in de Kerkstraat en in de Kapellestraat.

Bij het eerste geval rond 13.30 uur werd een 91-jarige man uit Oostende bestolen in de toiletten van ontmoetingscentrum De Boeie in de Kerkstraat. Toen hij na een toiletbezoek de ruimte om de handen te wassen betrad, viel een man tegen hem. Volgens de politie deed hij alsof hij zijn evenwicht verloor, maar terwijl haalde hij de portefeuille van het slachtoffer uit diens broekzak. Het slachtoffer merkte dat meteen op en riep nog naar de dief, maar die had het op een lopen gezet. Een half uur later meldde het personeel van minigolf in het Leopoldpark dat ze de portefeuille hadden gevonden in hun toiletten. Enkel het geld, zo'n 200 euro, was verdwenen.

Rond 14 uur kwam er nog een aangifte, van een vrouw (81) uit Sint-Niklaas die in de Kapellestraat bestolen was. Iemand had haar portefeuille uit haar handtas ontfutseld zonder ze iets had gemerkt. Wanneer die feiten precies plaatsvonden, voor of na de diefstal in de Kerkstraat, is niet geweten. In beide gevallen is een onderzoek opgestart door de lokale politie Oostende. Voorlopig zijn er geen vermoedens over de dader(s).