Bejaarde in nood? Meldpunt hoort het vaker van professionelen dan van familie Leen Belpaeme

02 december 2019

16u46 0 Oostende Het meldpunt Senioren in Nood kreeg afgelopen jaar tot en met oktober al 166 meldingen. De meeste daarvan komen nog altijd van professionele hulpverleners, zoals de politie. Nochtans weten familieleden het vaak als eerste als het met een oudere slecht gaat. Zo kon ook Hélène, die een tijdlang amper nog at, geholpen worden. “Mijn dochter belde het meldpunt. Nu ben ik blij dat ze gekomen zijn”, zegt de Oostendse, die intussen weer zelf soep maakt.

Het meldpunt Senioren in Nood bestaat sinds 2011. Mensen kunnen er een melding doen als een oudere bijvoorbeeld vereenzaamt, mishandeld wordt, onvoldoende voor zichzelf zorgt of psychische problemen heeft. Even geleden riep de dochter van Hélène Vermeulen uit Oostende hulp in voor haar. Hélène at amper nog, er waren heel wat herstellingen nodig in haar huurwoning en ze kreeg het moeilijk om administratieve taken af te ronden. Haar dochter die in Zwevezele woont, belde naar het meldpunt. “Eerst vond ik het wat raar omdat ze me niet verwittigd had, maar nu ben ik blij dat ze gekomen zijn”, zegt Hélène, één van de 141 senioren die afgelopen jaar begeleid werd dankzij het meldpunt.

Zorgcoach

Er kwam een zorgcoach aan huis. Die regelde een thuishulp voor Hélène. Laura komt vier uur per week langs. “In het begin maakte ze soep. Het smaakte me en na een tijdje ben ik zelf opnieuw eens soep beginnen maken. Nu maak ik ook al eens zelf eten klaar”, vertelt Hélène. “Laura helpt me verder met de rekeningen die moeten betaald worden. We gaan samen winkelen naar de Sociale Kruidenier. En er komt een poetshulp. Mijn buurvrouw Julia gaat dan weer met de hond wandelen voor mij. Ik ben heel blij dat ze me komen helpen. Ik kijk altijd uit naar de vrijdag waarop Laura langskomt.”

Netwerk aanspreken

De twee maatschappelijk werkers van het Meldpunt Senioren in Nood zoeken telkens uit wat nodig is om de senior te helpen. “Het blijft niet bij één huisbezoek natuurlijk. We gaan aan de slag met de persoon zelf en we proberen de bejaarde te motiveren om zich te laten bijstaan. Dit is soms een werk van lange adem. Belangrijk is ook dat we het netwerk rond de persoon kunnen aanspreken. Soms is dat een zorgverstrekker of een hulpverlener, soms ook gewoon buren of familie”, zegt Candice D’hulst.

Begeleiding

De taak van de maatschappelijk werksters is heel divers. “In vele gevallen starten we een vorm van zorg of begeleiding op. In andere situaties kunnen we ook op financieel vlak een verschil maken. Af en toe organiseren en betalen we een soort opruimactie of een schoonmaakactie, om met een schone lei en met begeleiding opnieuw te beginnen. En in zeldzame gevallen moeten we verder gaan en moeten we de persoon tegen zichzelf beschermen.”

De cijfers blijven elk jaar in dezelfde lijn, met in 2015 en 2018 uitschieters boven de 200 meldingen. In 2018 kwamen 154 van de 204 meldingen van professionelen en 50 van burgers. De stad wil meer burgers ertoe aanzetten om het meldpunt te contacteren als ze zien dat er problemen zijn met iemand in hun buurt. Een melding kan digitaal doorgegeven worden op www.oostende.be/meldpuntsenioreninnood, of op het nummer 059/59.13.50.