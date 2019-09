Beheerder Kursaal kiest voor innovatieve energieoplossing Leen Belpaeme

10 september 2019

17u27 0 Oostende NV Eko, die instaat voor het beheer en onderhoud van het Kursaal Oostende, gaat in zee met de Oostendse startup 247 Energy voor de energie in het gebouw. Op deze manier voorziet het Kursaal voor een groot stuk in eigen energie.

“Na 15 jaar was de koeling van het Kursaal aan vernieuwing toe. Een traditioneel systeem zou ons al snel 200.000 euro kosten. Er werd naar een innovatieve oplossing gezicht die niet enkel kan zorgen voor de nodige koeling, maar ook instaat voor alle elektriciteit en verwarming voor de concertzaal en alle ruimtes in het gebouw. De investering komt op 60.000 euro en we besparen 75.000 euro per jaar op de energiefactuur. Dat kom ook de eindfactuur van de huurders goed uit”, zegt voorzitter Björn Anseeuw. 247 Energy ontwikkelde kleine power plants in containers op basis van LNG/gas. De compacte container werd geplaatst op het dak van het Kursaal. “Wij gaan aardgas efficiënter gebruiken. In plaats van gas enkel te gebruiken om te verwarmen, gaan we het gebruiken om een motor te laten draaien die elektriciteit opwekt en warmte voor de centrale verwarming”, licht Kurt Ahrens toe. Het bedrijf gelooft in een mix van hernieuwbare oplossingen en vervanging van zee vervuilende energieproductie met minder vervuilende om het capaciteitsprobleem in België op te lossen. “Het bouwen van alternatieve productie via gascentrales is nog steeds niet gestart, de aanvraag en bouw is langdurig. Het is belangrijk om tien jaar te overbruggen en dat kan door op kleinere schaal, met kleinere investeringen energie op te wekken.”