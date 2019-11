Beerput en waterput 18 jaar na verdwijning Ringo Deman doorzocht: speurders op zoek naar stoffelijke resten Klaas Danneel

13 november 2019

12u59 0 Oostende In Oostende is woensdag een zoekactie geweest in de verdwijningszaak van Ringo Deman, die in 2001 verdween. De Civiele Bescherming onder leiding van het DVI-team van de Federale politie heeft een septische put en een waterput leeggepompt in de Roerdompstraat, waar Ringo 18 jaar geleden voor het laatst is gezien aan het appartement van een vriend. De politie deed dinsdag nog een oproep tot getuigen in het opsporingsprogramma Faroek op VTM.

Ringo Deman verdween op 24 februari 2001, hij was toen 25. Zijn lichaam is tot op vandaag niet gevonden. Zijn verdwijning werd afgedaan als zelfmoord en het onderzoek werd snel afgesloten. Maar onlangs is het dossier heropend. De speurders willen nu alle pistes opnieuw onderzoeken. Daarom waren de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen, de Cel Vermiste Personen, de Civiele Bescherming, het DVI-team en het technisch steunteam van de federale politie woensdag aanwezig in de Roerdompstraat in Oostende. De straat was van 10 tot 13 uur afgesloten.

Bijzondere vriendschap

De beste vriend van Ringo had in 2001 een flat in de Roerdompstraat, hij woonde op de bovenste verdieping van het nummer 16 en Ringo is daar voor het laatst gezien geweest. Ringo kon zijn beste vriend moeilijk loslaten, ze hadden een bijzondere vriendschap. Het zinde Ringo dan ook niet toen zijn vriend zei dat hij een vriendin had. Volgens die vriend hebben ze daarover op de dag van zijn verdwijning ruzie gemaakt en is Ringo met slaande deuren vertrokken, terwijl hij zei dat hij zichzelf iets zou aandoen. Daarna heeft niemand Ringo nog gezien. Het is niet duidelijk of zijn beste vriend al opnieuw ondervraagd is over de verdwijning.

Menselijke resten

De Civiele Bescherming onder leiding van het DVI-team heeft woensdag een septische put en een waterput in de gemeenschappelijke garage van het appartementsgebouw leeggepompt. “We zoeken hier naar menselijke resten van Ringo”, zegt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen. “Daarom worden de twee putten gezeefd. In het verleden zijn er al een aantal kleine reinigingen geweest, maar we willen niks uitsluiten. Ook in de rest van het gebouw is er een doorgedreven zoekactie. We willen er 100 procent zeker van zijn dat hier niks te vinden is.”

Geen zelfmoord?

Na de verdwijning van Ringo werd meteen aan zelfmoord gedacht. Nu, 18 jaar later, is de politie daar niet meer zo zeker van. Hij had wel een aantal zelfmoordpogingen achter de rug, maar dat was wellicht meer een roep om aandacht. Daarom is het onderzoek heropend onder leiding van een onderzoeksrechter. “Mogelijk is Ringo elders een nieuw leven begonnen of heeft iemand hem iets aangedaan”, zei Bart Lepage dinsdagavond aan Faroek.

In het opsporingsprogramma op VTM deed de politie ook een oproep tot getuigen. Dat heeft al vijf tips opgeleverd. “We willen mensen spreken die meer info hebben over het dossier en die dat destijds om welke reden ook niet hebben gemeld aan de politie.” De zoekactie is iets voor 13 uur afgerond. Er zijn geen menselijke resten gevonden.