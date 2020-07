Beduidend minder strandaanmeldingen voor ietwat grijze zondag Timmy Van Assche

19 juli 2020

19u01 2 Oostende Zaterdag wisten 9.300 van de in totaal 10.500 boekingen zich aan te melden voor een plekje op één van de drie Oostendse centrumstranden. Zondag waren er dat beduidend minder.

Van de 9.500 aanmeldingen op voorhand daagden 7.000 personen daadwerkelijk op. De lagere opkomst is te wijten aan het ietwat grijze weer - en in de vooravond zelfs een regenbui. Voor maandag zijn er vooralsnog 6.700 reservaties, voor de nationale feestdag van dinsdag 5.000 stuks. Het aanmelden is ook nog verplicht voor woensdag 22 juli. Daarna vliegt het systeem weer even naar de koelkast.

Reserveren kan via 0800/62.167 of bij Toerisme Oostende op het Monacoplein 2. Meer info: www.visitoostende.be. Aanmelden is enkel nodig voor de standen tussen het Zeeheldenplein en de Venetiaanse Gaanderijen. Alle andere Oostendse stranden zijn vrij toegankelijk.