Bedrijfsleiders schoppen en slaan Thierry (56) in elkaar na feestje bij KVO: “Ik dacht dat het mijn dood zou worden. Enkel omdat ik een mindervalide jongen beschermde ...” Mathias Mariën

05 november 2019

12u58 0 Oostende Eén jaar nadat Oostendenaar Thierry Berre (56) slachtoffer werd van zinloos geweld, draagt de man nog steeds de gevolgen. Twee bedrijfsleiders uit Brussel takelden Thierry zwaar toe en schopten hem tot 13 keer tegen het hoofd. “Enkel en alleen omdat ik een mindervalide jongen beschermde die ze lastigvielen. Ze bleven tekeer gaan terwijl ik al op de grond lag. Ik heb mijn leven te danken aan een agent die net op tijd kon ingrijpen”, getuigt Thierry.

De feiten dateren van 13 oktober 2018. Bedrijfsleiders Gino L. en Levi V. waren rond middernacht op de terugweg van een ‘Oktoberfest’ bij KV Oostende en stapten - verkleed als tirolers - een frietkot in de Langestraat binnen. Duidelijk onder invloed richtten ze zich tot een mindervalide jongen die ook in de frituur aanwezig was. Ze begonnen hem lastig te vallen en te duwen, waarop Thierry Berre besloot in te grijpen. “Ik zat rustig een frietje te eten en kon het niet aanzien hoe ze die jongen lastigvielen. Tot tweemaal toe vroeg ik hen te stoppen. Zonder resultaat. Toen ik me recht zette en letterlijk tussenbeide wou komen, werd ik buiten op de grond geduwd”, getuigt Thierry.

Dit gaat om zeer zwaarwichtige feiten. Het slachtoffer nam zijn maatschappelijke plicht op zich, maar werd daarvoor afgestraft Openbaar Ministerie

Agent dankbaar

Wat zich buiten de frituur afspeelde, tart bijna elke verbeelding. De twee bedrijfsleiders uit het Brusselse schopten en sloegen tot 13 keer op de Oostendenaar, die op dat moment al weerloos op de grond lag. “Ze droegen zware botten, passend bij hun outfit. Ze bleven doorgaan”, herinnert Thierry zich. Net op het moment dat één van de agressors de ‘fatale’ schop wou toedienen - “hij stond met zijn voet klaar vlak boven mijn gezicht” - kon een agent tussenbeide komen. Al liet het duo zich niet zomaar doen. Ook tegen de politie stelden ze zich weerspannig op. “Dit gaat om zeer zwaarwichtige feiten. Het slachtoffer nam zijn maatschappelijke plicht op zich, maar werd daarvoor afgestraft”, vertelde de procureur dinsdagochtend. De twee beklaagden stuurden hun kat naar de rechtbank en lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat. Al kon zij niet veel betwisten, aangezien alles werd vastgelegd op camerabeelden. “Al wil ik benadrukken dat ze wel degelijk spijt hebben van hun daden”, klonk het verweer. Slachtoffer Thierry hecht echter weinig geloof aan die woorden. “Eerlijk? Dit kon mijn dood geweest zijn. Ik dacht dat ze me zouden doodschoppen. Ik ben de agent die me die avond redde enorm dankbaar.”

Werkstraf?

Ruim een jaar na de feiten ondervindt Thierry naar eigen zeggen nog steeds de gevolgen van het zinloos geweld. “Ik heb nog regelmatig flauwtes en mijn zicht is niet meer honderd procent”, zucht de man. “Excuses van die mannen heb ik nooit gekregen. Ze durven zich ook niet vertonen in de rechtbank. Ik hoop dat ze een passende straf krijgen. Weet je, ondanks alles wat er gebeurde, zou ik meteen weer hetzelfde doen. Het voelde als mijn plicht om die mindervalide jongen te helpen.” Het Openbaar Ministerie liet verstaan dat een zware werkstraf op z'n plaats zou zijn. Uitspraak op 3 december.