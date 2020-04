Bedrijfsleiders komen samen in taskforce: hoe kan Oostendse economie heropleven na de coronacrisis? Leen Belpaeme

17 april 2020

15u02 4 Oostende Er komt in Oostende een extra taskforce, die mee zal nadenken hoe de economie in de stad kan herleven na de coronacrisis. Daarin zetelen onder andere vooraanstaande CEO’s en eigenaars van bedrijven.

Het Economisch Huis Oostende heeft eerder al een half miljoen euro vrijgemaakt om maatregelen te nemen die de economie in Oostende ondersteunen. Schepen van Ondernemen en Economie Charlotte Verkeyn (N-VA) brengt nu een aantal kernspelers, CEO’s en bedrijfsleiders in Oostende samen. Zelf zal ze deze taskforce voorzitten en leiden.

“De groep zal belangrijke insteken kunnen geven. Binnen het Economisch Huis Oostende zelf zitten al heel wat andere kernspelers, zoals VOKA en UNIZO, die mee kunnen denken”, licht Verkeyn toe. In de taskforce zullen Marcel Buelens (CEO van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge), An Stroobandt (CEO van Siemens – Gamesa), Luc Rosseel (algemeen directeur van Oesterbank), Johan Verhelst (eigenaar van Verhelst Group), Bart Boelens (voorzitter van Horeca Middenkust), Christopher Van Hemelryck (eigenaar van The Media House), Professor Gino Van Ossel (Vlerick Business School) en Dirk Declerck (CEO van Haven Oostende en CEO ad interim van Economisch Huis Oostende) zetelen.

De taskforce gaat zo snel mogelijk van start. “De voorbije weken werd als voorbereiding al hard gewerkt aan het ontwerp van een actieplan. Dat zal uitgerold worden van zodra de situatie rond het coronavirus dit zal toelaten. Het plan is gericht op beleving in stad Oostende en legt de focus op het ondersteunen van de horeca en de bedrijven. Ook heeft het actieplan als doel de Oostendenaar een hart onder de riem te steken”, zegt Verkeyn.