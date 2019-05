Bedreigd met geladen shotgun door gokschuld van 8.000 euro Jelle Houwen

28 mei 2019

Twee mannen uit Oostende riskeren een celstraf voor verregaande bedreigingen tegenover een man en zijn zoon. Zoon M.K. zou begin dit jaar bij de uitbater van de Ladbrokes in Oostende een openstaande gokschuld gemaakt hebben van 8.000 euro. “Dat beweert uitbater T.D.. althans omdat die man op de poef hebben mogen spelen van A.G., die aan de kassa zat”, sprak de procureur. “Toen M.K. de schuld, ik laat in het midden als die er was en hoeveel die zou bedragen want daar zijn geen bewijzen van, niet kon of wou terugbetalen werd hij afgedreigd. Er waren al mondelinge bedreigingen geweest tot op 23 maart beide mannen naar de woning van het slachtoffer gingen. Daar haalde A.G. een geladen shotgun uit de wagen en richtte die op M.K. en zijn vader A.K. Dat terwijl T.D. bewegingen maakte als zou hij hun keel oversnijden.” Die laatste riskeert daarvoor 3 maanden cel en een geldboete, de eerste met de shotgun riskeert 9 maanden en een boete. Beide mannen betwisten de bedreigingen evenwel. Vonnis op 25 juni.