Beauté Oostende opent op Oosteroever Leen Belpaeme

20 juli 2020

12u43 0 Oostende Maité Maeckelberghe breidt haar zaak uit op de Oosteroever en kiest met Beauté Oostende ook voor een nieuwe naam.

Zes jaar geleden startte Maité Maeckelberghe als zelfstandig kapster in de Vuurtorenwijk van Oostende. Sinds 2 jaar is ook haar zus Loïcque actief in de zaak. Daarbij werden de diensten van kapsalon Maité uitgebreid met een beauty gamma. “Sinds m’n zus helpt in de zaak zag ik de mogelijkheid om ons maandelijks bij te scholen en schoonheidsbehandelingen aan te bieden, vandaar de naamsverandering naar Beauté Oostende, dat past zowel voor de haar- als de schoonheidszorg. Een ruimere locatie zoeken, leek ons de logische volgende stap. We wilden het liefst in de Vuurtorenwijk blijven om onze vaste klanten niet te verliezen. Onze nieuwe locatie op de Oosteroever is dus perfect. De wijk is hip en trendy, echt iets voor ons. We zijn dan ook blij dat we op deze moderne site aan een nieuw avontuur kunnen beginnen”, vertelt de jonge zaakvoerster.

Door de aanhoudende drukte werd beslist om het team te versterken met een nieuw gezicht. Sarah Roose komt Maité en Loïcque bijstaan als nagelstyliste in het nieuwe salon. De zusjes blijven ook niet stilstaan, ondertussen hebben ze zich verdiept in het plaatsen van haarextensions. “We proberen zoveel mogelijk cursussen te volgen zodat onze technieken de laatste trends ook aankunnen”, besluit Maité.