Bastaard sluit Filmfestival Oostende af met Koen De Bouw Leen Belpaeme

10 augustus 2019

17u15 0 Oostende Op vrijdag 13 september zal de thriller Bastaard de 13e editie van Filmfestival Oostende afsluiten. Dit gebeurt in aanwezigheid van de regisseur en de cast met ondermeer Koen De Bouw.

Op zaterdag 7 september stelt Koen De Bouw al de nieuwe één-reeks GRENSLANDERS voor in exclusieve avant-première. Hij speelt de hoofdrol naast de Nederlandse actrice, Jasmine Sendar, die hem samen met Wim Willaert en Sebastien Dewaele zal vergezellen op de rode loper. Grenslanders is een achtdelige thrillerserie waarin Koen De Bouw de rol vertolkt van Bert, een psychiater uit Antwerpen, die samen met een rechercheur uit Rotterdam (Jasmine Sendar) moet proberen te achterhalen wat er met een zwaar getraumatiseerd meisje van Afrikaanse origine gebeurd is. Op zaterdag 7 september (17u30) worden de eerste twee afleveringen vertoond.

Naast Grenslanders zal Koen De Bouw ook te zien zijn in Bastaard, de debuutfilm van Mathieu Mortelmans. Deze psychologische thriller vertelt het verhaal van Daan, een zeventienjarige jongen die na de tragische dood van zijn oudere broer aan het hoofd komt te staan van een verscheurd gezin. Info en tickets op www.filmfestivaloostende.be