Bart Tommelein vindt gestolen fiets na enkele uren terug Mathias Mariën

05 januari 2020

14u34 46 Oostende Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is zondagmiddag het slachtoffer geworden van een fietsdiefstal. Enkele uren later vond hij de tweewieler wel terug.

“Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Oostendenaars is de grijsgroene elektrische fiets van mijn vrouw Sarah, van het merk Beaufort Monte Donne Dame met kadernummer MO180238MD, gestolen op het Wapenplein”, liet Tommelein weten op sociale media. “Wie helpt hem terug te vinden? Hij stond voor het oude Picks Hotel. Hij is geregistreerd onder het nummer 62050424502. Aan de fiets hangen twee zwarte zakken.” Een echte zoektocht bleek uiteindelijk niet nodig. De fiets werd in de loop van de namiddag teruggevonden vlakbij de plaats waar de tweewieler was gestolen.