Bart Tommelein test positief op corona na hartonderzoek: “Geen idee hoe ik besmet ben geraakt” Timmy Van Assche

01 april 2020

13u55 78 Oostende Bij een eerder gepland onderzoek in het ziekenhuis is bij Bart Tommelein een positieve coronatest afgenomen. De burgemeester vertoont geen ernstige symptomen, maar blijft nu op doktersadvies in volledige isolatie thuis met zijn gezin. “Ik heb echt geen idee wanneer of hoe ik corona heb opgelopen”, reageert Tommelein.



Burgemeester Tommelein moest dinsdag naar het ziekenhuis voor een al lang gepland onderzoek. Na een bezoek aan cardioloog Pedro Brugada in januari, was immers beslist dat er een hartonderzoek nodig was om eventuele vernauwingen of verstoppingen van de kransslagaders op te sporen. Dat laat zijn kabinet weten. “Uit de CT-scan bleek dat alles in orde is met het hart van de burgemeester, maar de dokters zagen wel enkele vlekjes op de longen. Daarop beslisten ze om hem te testen op het coronavirus.”

Woensdagmiddag kreeg Bart Tommelein vervolgens te horen dat die test positief was. “Hij vertoont momenteel geen ernstige symptomen van het virus en voelt zich goed. Samen met zijn gezin moet hij nu tien dagen thuis in volledige isolatie blijven. De burgemeester blijft voorlopig wel gewoon verder werken, maar volledig van thuis uit en zonder fysiek contact met anderen”, aldus zijn kabinet.

Meer dan vermoeidheid

“Ik voelde me vorige week vermoeid. Maar ik dacht dat dit te maken had met de stress en de heftige periode waarin we ons bevinden. Net daarom ben ik dus verrast dat ik nu corona heb opgelopen”, reageert Tommelein bij ons aan de telefoon. “Hoe of wanneer ik besmet ben geraakt, dat is ook voor mij een raadsel. Ik ben erg voorzichtig geweest - handen wassen, afstand houden enzovoort - maar blijkbaar ben ik toch besmet geraakt. Het kan dus zijn dat het virus bij mij in een eindstadium zit.”

Tommelein kreeg intussen ook medicatie mee naar huis. “Van het soort dat je moet nemen tegen malaria", pikt de burgemeester in. “Ik moet ook goed opvolgen of er meer en sterkere symptomen opduiken. Dat gaat over druk in de borstkas of koorts. In geval van nood, moet ik meteen contact opnemen met de pneumoloog. Ach, we moeten erdoor. Mijn vrouw Sarah vertoont symptomen gelijkaardig aan die van een verkoudheid, de kinderen verkeren in goeie gezondheid. Ik hoop dat mijn besmetting de mensen er nógmaals op wijst dat ze voorzichtig moeten zijn en alle voorschriften goed moeten volgen.”

Optimistisch

“Dat voorafgaand onderzoek stond trouwens al vele weken gepland, en was ook nodig gezien mijn familiegeschiedenis. Mijn papa is hartpatiënt en mijn mama overleed aan de gevolgen van een hartaanval (ze was toen amper 58 jaar, red.). Bovendien gaat mijn vaste cardioloog op pensioen, dus er lang mee wachten kon niet meer”, klinkt het.

Tommelein is, ondanks het verdict van de besmetting, toch ietwat gerustgesteld door de diagnose. “Ik zou veel bezorgder geweest zijn en in onwetendheid verkeren, als ze vlekjes hadden gevonden die ze niet konden verklaren. Ik weet nu waar ik aan toe ben.”

“Mijn werk als burgemeester gaat overigens gewoon door. Samen met het schepencollege blijven we de werking van onze stad in goeie banen leiden. Daarvoor gebruik ik ‘conference calls’, video-overleg, mail, WhatsApp en de telefoon. Alles komt in orde, ik ben een geboren optimist”, knipoogt Tommelein besluitend.