Bart Tommelein speelt mee in ‘Gert Late Night the movie’ en timmert zo verder aan ‘acteercarrière’ Leen Belpaeme

13 september 2019

14u49 8 Oostende Dat burgemeester Bart Tommelein niet verlegen zit om een zijstapje in de entertainmentsector, is al lang geen geheim meer. Na enkele optredens als schlagerzanger haalde hij deze week zijn acteertalenten boven voor ‘Gert Late Night the movie’.

In het voorjaar was er de passage van Canvas-programma De Ideale Wereld in Oostende. De burgemeester nam tijd vrij voor opnames met Sociaal Incapabele Michiel. Uiteindelijk werd slechts één filmpje met de burgemeester ook echt uitgezonden door de sperperiode. Tijdens de verkiezingscampagne draaide Tommelein ook mee in de fictiereeks die Open Vld in West-Vlaanderen liet maken. Op dat ‘palmares’ komt nu ook ‘Gert Late Night the movie’. Vorige week was Tommelein al te zien in Gert Late Night toen hij Gert Verhulst en James Cooke mocht ‘verwelkomen’ in Oostende. Toen werd een ludiek filmpje opgenomen met de Melody Makers. Donderdagavond was te zien hoe de burgemeester ook meewerkte aan de opnames van de film die het duo wil maken met al hun bootgasten tijdens dit seizoen van de talkshow. “Ik speel gewoon de burgemeester. Ik praat volledig in het Oostends en ik eis dat de politie een misdaad komt onderzoeken op de boot, maar Gert en James willen het zelf oplossen. Meer kan ik niet verklappen, want ik weet het niet”, vertelt Tommelein.

Ik praat volledig in het Oostends en ik eis dat de politie een misdaad komt onderzoeken op de boot, maar Gert en James willen het zelf oplossen. Meer kan ik niet verklappen, want ik weet het niet Burgemeester Bart Tommelein

De burgervader is gemakkelijk te vinden voor een televisieoptreden. “Ik begin aan mijn professionele acteercarrière”, grapt Tommelein. “Ik doe dat wel eens graag, maar er kruipt wel veel tijd in. Je moet alles heel vaak opnieuw doen. Als burgemeester moet het onmiddellijk goed zijn, maar als acteur kan je het een paar keer opnieuw doen. Ik heb als kind dictie en voordrachtlessen gekregen en wat toneel gespeeld. Het is voor mij vooral wat ontspanning. Het was een leuke avond op de boot. Ik wist wel niet dat alles opgenomen werd en dat er donderdag enkele grappige scènes getoond zouden worden van achter de schermen. Ik had het moeten weten, maar het loopt daar vol met camera’s en je weet niet wat ze wel en niet aan het filmen zijn”, lacht de burgemeester.

Fantastische citymarketing

De passage van Gert Late Night is alvast niet ongezien voorbijgegaan in Oostende. “Volgens de productie was er nog nooit zoveel volk aan de boot als in Oostende. Een van de bedoelingen was om de Oosteroever in de kijker te plaatsen en dat is zeker gelukt. Het was een fantastische citymarketing voor Oostende.”

Voor wie zich ondertussen afvraagt of de burgemeester ook nog politiek aan het werk is: “Ja, natuurlijk. We zijn volop bezig met de opmaak van een meerjarenplanning. Het is niet dat ik niet werk aan de toekomst van Oostende, maar we hebben eerst een drukke zomer gehad in Oostende en we werken aan een plan voor de toekomst. In het najaar zullen we heel wat initiatieven lanceren en dan hebben we de komende jaren om het te realiseren.”