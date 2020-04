Bart Tommelein mag uit quarantaine. “Vreemd gevoel om weer buiten te komen” Leen Belpaeme

11 april 2020

15u28 0 Oostende Burgemeester Bart Tommelein mocht vandaag voor het eerst sinds hij besmet bleek met het coronavirus terug naar buiten. Hij heeft in die periode weinig symptomen vertoond, maar het heeft zijn kijk op de crisis wel beïnvloed. “Ik besef nu nog meer dat je het virus kan hebben zonder dat je beseft, ook als je goed hebt opgelet.”

Op 1 april kreeg Bart Tommelein te horen dat hij besmet is met het coronavirus. Dat kwam aan het licht na een gepland hartonderzoek. Er waren vlekken te zien op zijn longen en de dokters beslisten om te testen op het virus. “Ik weet dat daar kritiek op geweest is dat ik een test kreeg, maar toen de dokters die vlekken zagen wilden ze vooral zeker zijn over de oorzaak. Als het immers geen coronavirus was, kon er ook iets anders aan de hand zijn”, vertelt de burgemeester. De periode waarin hij moest wachten op het resultaat was toch beangstigend. “Het zijn toch bange momenten als je daarop wacht. Ook de eerste dagen heb ik goed opgelet of de symptomen niet erger werden. Er zijn gevallen van mensen die niets voelen en drie dagen later een wrak zijn. Mijn vrouw Sarah heeft het virus waarschijnlijk ook gehad. Zij had meer symptomen met vermoeidheid en hoesten, maar zij is niet getest. De kinderen hebben nergens last van gehad.”

Na 10 dagen is Tommelein zaterdag voor het eerst weer buiten geweest. “Ik ben vanmorgen naar de bakker en de slager geweest. Het deed wel wat vreemd. Het voelt een beetje alsof je terugkomt van een lange vakantie en terugkomt in je stad. Hier en daar zie ik dingen die al veranderd zijn, zoals bomen die nu in bloei staan.”

Veel rust

De quarantaine had ook voordelen voor de drukbezette politicus. “De band tussen mijn jongste kinderen en mezelf is enorm veranderd. Je bent constant bij elkaar, dat waren ze in de voorbije tien jaar niet gewoon. Je gaat af en toe eens wel eens samen op vakantie of een halve dag weg, maar zo lang samen heeft onze band veranderd. Ik ben veel te weten gekomen dat ik niet wist. Dat zijn de positieve kanten aan deze quarantaine. Ik heb ook wat kunnen uitrusten. Ik heb een jachtig leven waarbij ik vroeg uit bed kom en ‘s avonds laat thuiskom. Ik heb nu ook hard gewerkt, maar op een andere manier en ik kon ook wat rust nemen.” Dat hij zelf besmet bleek verraste de burgervader en Vlaams Parlementslid en dat veranderde ook zijn kijk op het virus en de crisis. “Ik wil vooral nog duidelijk zeggen dat je ook besmet kan zijn, terwijl je het zelf niet weet en als je zelf goed hebt opgelet. Je kan het virus makkelijk krijgen. Je kan gezond zijn en niets voelen en toch besmet zijn en anderen besmetten. Het is niet omdat je geen symptomen hebt dat je geen afstand moet houden. Het is een zeer gevaarlijk virus.”

In Oostende zijn ondertussen al honderden mensen besmet en tientallen mensen aan het virus bezweken zowel in het ziekenhuis als in de woonzorgcentra. “Ik volg de situatie van dichtbij op met de verschillende partners. We hebben het onder controle, maar ik ben wel bezorgd. Er zijn situaties die kunnen verergeren in de woonzorgcentra en we hebben er veel. We zijn de centrumstad met de oudste bevolking in het land waar mensen dicht op elkaar leven. Dat betekent dat we in de hoogste risicogroep zitten. Ik raad de mensen aan om niet op de dijk te gaan wandelen of op plaatsen waar veel mensen samenkomen.”

kleinkinderen

Wat na de quarantaine? “Ik doe nu de boodschappen omdat mijn vrouw nog veel hoest. Ik ga straks ook wat fietsen om wat te genieten van het weer, veel meer valt er niet te doen. Ik mis ondertussen ook mijn drie andere kinderen die ouder zijn en mijn kleinkinderen enorm hard. De jongste is 16 maanden oud. Dat is een enorm schattige leeftijd waarop ze zoveel doen. Ik wil ze allemaal zo snel mogelijk knuffelen, maar ik zal nog even moeten wachten.”

Op politiek vlak gaat het werk verder. “Met het schepencollege zijn we nu vooral aan het kijken wat er moet gebeuren als de maatregelen afgebouwd wordt. We bekijken hoe we de zomer kunnen organiseren en hoe we ons handelsapparaat weer kunnen lanceren. Ik ben bezorgd voor de economische en sociale gezondheid van onze stad. Het zal er niet gemakkelijker op worden om de armoede aan te pakken. Kusttoerisme is enorm belangrijk en als grootste stad aan zee zullen we de zwaarste klappen krijgen.” Het is weliswaar onduidelijk hoe lang de crisis nog zal aanhouden. “De onzekerheid zorgt ervoor dat we een B-plan, C-plan tot een E-plan moeten hebben. Wij zullen moeten inspelen op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. We gaan een flexibel plan maken dat rekening houdt met verschillende scenario’s, dat is een zware uitdaging, maar daar hou ik ook wel van.”

De plannen van het stadsbestuur zullen sowieso hier en daar moeten veranderen. “We zijn bijvoorbeeld aan het bekijken wat we met het nieuwe jazz- en soulfestival zullen doen. Het kan zijn dat bepaalde zaken vertraging oplopen of een jaar uitgesteld worden. De andere dossiers lopen door zoals het nieuwe stadhuis of het Thermae Palacedossier. We vergaderen ook in deze tijden verder. Het was even aanpassen maar dat lukt ondertussen zelfs efficiënter via videoconferentie omdat je je minder moet verplaatsen.”