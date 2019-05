Bart Tommelein kan geen vierde zetel binnenhalen voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen. “Ik had niet verwacht dat Vlaams Belang zo fors zou groeien” Leen Belpaeme

Open VLD behoudt in West-Vlaanderen drie zetels voor het Vlaams Parlement. Kopman Bart Tommelein had nochtans gehoopt op een vierde zetel. "Ik had verwacht dat het Vlaams Belang erop vooruit zou gaan, maar niet zo fors. Daardoor zat een grote groei er niet in voor ons."

Ook in kanton Oostende neemt Vlaams Belang stemmen af van de partijen met de grote boegbeelden. Burgemeester Bart Tommelein kan zijn populariteit hier niet verzilveren want Open VLD daalt van 14,9 naar 13,8 procent. “In het kanton Oostende heeft het Vlaams Belang meer dan 20 procent. Ze moeten het ergens halen en ze nemen stemmen van verschillende partijen. Ik denk dat dat niets met Oostende te maken heeft, maar met een algemeen beeld in Vlaanderen. Mensen hebben gestemd op extremen. Mensen zijn na 4,5 jaar ontgoocheld dat de regering geen oplossingen had. We zijn met een gehavende meerderheid naar de kiezer getrokken. Dat heeft de kiezer afgestraft. Dit moet niet leiden tot extreme standpunten. We moeten luisteren naar de mensen en proberen zaken op te lossen, maar we moeten daarom niet met een partij samenzitten die mensen tegen elkaar opzet. Deze uitslag toont aan dat we de problemen moeten aanpakken”, vindt Tommelein, die nauw betrokken blijft bij de partijtop.

Er zijn enkele meerderheden mogelijk. “Maar dat zal altijd met N-VA zijn. Zij moeten het initiatief nemen en kijken wat de mogelijkheden zijn. Volgens de prognoses hebben we niet zo veel zetels verloren in Vlaams Parlement. We hebben nog een belangrijke aanhang.” Tommelein sluit de verkiezingszondag af in staden met de West-Vlaamse liberalen.