Bart Tommelein is niet onder de indruk van de boodschap van de Sint. “De acties zijn politiek gestuurd” Leen Belpaeme

06 december 2019

12u53 0 Oostende Sinterklaas en zwarte piet liepen vrijdagmorgen vooraan in een manifestatie van de vakbond en personeel in Oostende. Omdat Bart Tommelein de actievoerders niet wilde ontvangen bracht Sinterklaas dan maar een boodschap over aan de burgervader. Bart Tommelein zegt nu dat hij wel wil overleggen, maar niet zolang er gestaakt wordt. “Ofwel praat je over de beste oplossing voor het personeel ofwel leg je eerst het werk neer.”

“Burgemeester, jij bent niet goed bezig. Mijn hart is vol van droefenis. Al die mensen zijn bedroefd. Vindt de burgervader zorg voor de Oostendenaar dan niet belangrijk, vindt de burgervader voeding voor de Oostendenaar die in het ziekenhuis ligt dan niet belangrijk, vindt de burgervader het personeel dan niet belangrijk? Waarom zorg jij niet voor hen?”, las de Sint voor. De burgemeester zelf was niet onder de indruk van de actie. “Er wordt nu gezegd dat er niet gepraat is, maar ik heb donderdag nog maar vier uur samengezeten met de vakbond. Ik moet niet meespelen in hun scenario waarbij ze dingen komen afgeven nadat ze gisteren vier uur met mij gepraat hebben. Ik kan maar de cijfers zien. In heel de organisatie heeft slechts 10 procent van de mensen gestaakt. In de catering hebben twee mensen gestaakt en in de zorgsector tien mensen. Als je ziet dat het over 200 betrokken personeelsleden gaat dan voel je ook aan dat staken een verkeerde beslissing was. Ofwel praat je over de beste oplossing voor het personeel ofwel leg je eerst het werk neer. Als er niet gestaakt werd had ik ze zeker ontvangen. De mensen die terug aan het werk gegaan zijn heb ik overigens niet meegeteld als stakers. Als men blijft grijpen naar stakingsmiddel dan is geen mogelijkheid tot overleg”, liet de burgemeester nadien weten.

Tommelein blijft ook vasthouden dat de acties vooral gedreven worden vanuit socialistische hoek. “De groendienst en de poetsdiensten werden al uitbesteed aan derden onder een socialistische burgemeester. Daar is nooit één actie tegen gevoerd. Ik blijf erbij dat dit een politieke staking was. Dit komt niet uit de buik van het personeel. Ik vind dat heel spijtig. Staking is een legitiem middel, maar als laatste redmiddel als je voelt dat er geen bereidwilligheid is. Het politiek debat moet gevoerd worden in de gemeenteraad volgende week. De vakbonden laten zich misbruiken door politieke partijen. Dat is overduidelijk.”