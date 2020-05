Bart Tommelein geen voorzitter van Open Vld: “Ontgoocheld, maar mijn wereld vergaat niet. Ik heb werk genoeg in het parlement en in Oostende” Leen Belpaeme

22 mei 2020

17u20 3 Oostende Bart Tommelein geeft het toe: hij is ontgoocheld dat hij niet de nieuwe voorzitter van Open Vld is geworden. “Maar ik heb werk genoeg om me op te concentreren.”

De Oostendse burgemeester haalde 29,74 procent van de stemmen, Egbert Lachaert won met 61,03 procent. “Niemand neemt deel aan verkiezingen om te verliezen. Ik had eerlijk gezegd gerekend op een tweede ronde”, stelt Tommelein. “Ik had de taak van voorzitter graag op mij genomen, maar het is niet zo dat mijn wereld nu zal vergaan. Ik heb werk genoeg als burgemeester en als Vlaams parlementslid. Er zullen zeker mensen tevreden zijn dat ik me hier nu volledig op kan concentreren.”

Vincent Van Quickenborne stond in West-Vlaanderen achter Egbert en niet achter mij. Egbert had daarentegen wel de steun van Alexander De Croo in Oost-Vlaanderen. Dan wordt het moeilijk Bart Tommelein

Tommelein ziet verscheidene redenen voor de uitslag. “Voor de buitenwereld leek het redelijk simpel. Ik was de bekendste kandidaat voor het grote publiek, maar binnen de partij lag dat toch wat anders. Ik wist dat het moeilijk zou zijn. Er hebben ook maar 16.000 van de 56.000 leden gestemd. Ik denk dat dit zeker heeft meegespeeld. Daarnaast stond Vincent Van Quickenborne in West-Vlaanderen achter Egbert en niet achter mij. Egbert had daarentegen wel de steun van Alexander De Croo in Oost-Vlaanderen, de grootste provincie voor ons. Dan wordt het moeilijk.”