Bart Tommelein duikt op in De Slimste Mens ter wereld Leen Belpaeme

15 oktober 2019

09u23 0 Oostende Dat Bart Tommelein niet verlegen is om een tv-rolletje in allerlei programma’s, weten we ondertussen al. Onlangs speelde hij nog mee in Gert Late Night The Movie.

Maandagavond mocht de Oostendse burgemeester één van de vragen stellen in de Slimste Mens ter Wereld. In het verleden lieten heel wat politici zich al verleiden door de programmamakers om op een originele manier een vraag te stellen. Zo dook Leopold Lippens in 2015 regelmatig op in het programma aan de zijde van Gunther D.

Tommelein kroop voor zijn vraag in de rol van een kreeft en haalde ook nog eens zijn beste zangtalenten boven om Diep in de zee te zingen van de Kleine Zeemeermin. “Diep in de zee, al die sardientjes zijn ook mijn vriendjes, jippie-ja-jee, wat weet u over de Kleine Zeemeermin?”, zong de burgervader. Op de achtergrond kon je alvast presentator Erik Van Looy horen lachen.