Bart Plasschaert (CD&V) grijpt naast zetel in Vlaams parlement: “Jammer, maar nu kan ik me volledig focussen op Oostende” Leen Belpaeme

26 mei 2019

21u32 0 Oostende Met zijn zesde plaats stond Bart Plasschaert (CD&V) op een strijdplaats in West-Vlaanderen. CD&V behoudt haar zes zetels maar Plasschaert kreeg te weinig voorkeursstemmen achter zijn naam.

De schepen in Oostende is teleurgesteld. “Het is een Zwarte Zondag. We hebben de negatieve toon tijdens de campagne aangevoeld, maar dat het Vlaams Belang zo hard stijgt, is merkwaardig. Ook CD&V krijgt klappen. Ik denk dat we soms te veel in het midden blijven staan en het is een campagne van links en rechts geweest. We hebben een te neutraal profiel”, zegt Plasschaert.

In Oostende houdt de CD&V’er persoonlijk stand tegenover de gemeenteraadsverkiezingen, maar hij gaat niet naar het Vlaams parlement. “Dat is wel jammer. Ik had er zin in, zeker op het vlak van cultuur kon het geen kwaad om extra mensen in Brussel te hebben. Ik ga me nu nog harder inzetten voor Oostende. Er is hier ook werk genoeg.”