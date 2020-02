Bart De Bock is nieuwe algemeen directeur Az Damiaan Leen Belpaeme

29 februari 2020

09u01 0 Oostende De Raad van Bestuur van AZ Damiaan heeft Bart De Bock aangesteld als algemeen directeur vanaf 1 mei.

Hij volgt Peter Verhulst op die aan de slag gaat als algemeen directeur van het OLV Aalst. Naast de vele uitdagingen in Az Damiaan zal Bart De Bock ook de opdrachten in het kader van de netwerkvorming en in het kader van de samenwerking van de ziekenhuizen in Oostende opnemen. De Bock studeerde master handelswetenschappen optie accountancy aan EHSAL, behaalde verschillende bijkomende masteropleidingen in de rechten en in financiën onder meer aan de VU Brussel en aan EHSAL, en volgde een International MBA for executives aan de Vlerick Management School. Naderhand heeft Bart De Bock nog een master in management en beleid van de gezondheidszorg gevolgd aan de RU Gent.

In 2010 startte hij zijn loopbaan in de ziekenhuissector als financieel-administratief directeur en personeelsdirecteur in het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en naderhand als financieel-administratief directeur in AZ Delta Roeselare. Sinds 2015 is hij werkzaam als financieel-administratief directeur van AZ Sint-Lucas Gent.