Banjulreizigers planten bomen in stadsrandbos Leen Belpaeme

06 november 2019

18u46 0 Oostende 87 leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen reisden het voorbije jaar af naar de Gambiaanse stad Banjul in kader van de stedenband met Oostende. Om de ecologische voetafdruk hiervan te compenseren, plantten de deelnemers bomen aan. Zo is het stadsrandbos weer wat groter.

Het Petrus en Paulus campus West, Petrus en Paulus campus Centrum (College, Sint-Jozefsinstituut), SBSO Ter Zee, het Sint-Andreasinstituut en het Vesaliusinstituut nemen deel aan de uitwisselingsreizen. De leerlingen zullen de uitstap met het vliegtuig nu compenseren door bomen te planten. “We staken de spade in de grond om maar liefst 2.500 nieuwe bomen te planten. In samenwerking met Buitengoed cvba hebben we een interessante mengeling geplant van zwarte els, winterlinde, gladde iep en wilde peer. Zo hebben we ook bij bosaanplanting oog voor diversiteit”, zegt schepen van Klimaat en Internationale Samenwerking Silke Beirens (Groen).