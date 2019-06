Balls & Glory strijkt neer op zeedijk van Oostende, je kan je gehaktballen zelfs op het strand opeten Leen Belpaeme

26 juni 2019

22u43 0 Oostende Deze zomer kan je de gehaktballen en vegetarische ballen van Wim Ballieu ook in Oostende proeven, namelijk in zijn pop-up aan het Kursaal van Oostende. De pop-up blijft zeker tot 15 september open, en daarna komt er een definitieve locatie in de stad aan zee.

In 2012 startte Balls & Glory als een pop-uplunchrestaurant in Gent en ondertussen zijn er vestigingen in Antwerpen, Brussel, Leuven, Sint-Niklaas en Mechelen. De gehaktballen worden ook verkocht in een foodtruck op grote festivals. Aan de kust waren de bekende ballen nog niet te vinden, maar Oostende krijgt nu dus de primeur. Er komt een summer hub in Kurso. Filip Dervaux en de ploeg van Kurso zullen de uitbating op zich nemen.

Met stoemp of salade op het strand

“Vanuit onze open keuken kan je proeven van vier gevulde gehaktballen. We hebben twee soorten met varken, een met kip en een vegetarische bal. Je kan ze eten met stoemp of salade. De ballen kunnen ook als takeaway gekocht worden. Zo kunnen mensen ze opeten op het strand”, vertelt de kok. De ballen zijn bekend voor hun vloeibare vulling. Voorbeelden van de vullingen zijn broccoli-parmezaan, oxtail-zwarte chocolade, spinazie & zeewater en tikka masala. Ze worden steeds handgerold met seizoensgebonden ingrediënten en in alle eenvoud geserveerd.

Geen keten-mentaliteit

In 2013 werd Balls & Glory uitgeroepen tot beste foodconcept van Europa. In 2018 werd het restaurant beloond met de titel retailconcept of the year. “We zijn fier om hier te kunnen stranden. We hebben ondertussen al zeven vestigingen, maar we willen geen keten worden. We willen supervers, maar tegelijk ook betaalbaar zijn. Dat is het gevecht van Balls & Glory. De uitbating doen we daarom met lokale mensen.”

Burgemeester Bart Tommelein en schepen Charlotte Verkeyn toonden zich alvast opgetogen bij de voorstelling . “We werken hard om in onze stad een mooie en boeiende mix van leuke adresjes te bieden aan inwoners en bezoekers. We zullen met het Economisch Huis dan ook helpen zoeken naar een definitieve locatie voor Balls & Glory.”