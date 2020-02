Bal Rat Mort keert terug naar de tijd van Ensor met een Bal Masqué Leen Belpaeme

13 februari 2020

17u41 3 Oostende Dit jaar staat Ensor in Oostende meer dan ooit in de kijker en daar speelt ook Bal Rat Mort op in tijdens de 122ste editie met het thema Ensor – Bal Masqué. Ensor was immers één van de stichtende leden van Cercle Coecilia, jarenlang de organisator van het bekende bal.

Dresscode voor Bal rat Mort is dit jaar avondkledij met een masker. Het centrale thema is immers Ensor. De kunstenaar is bekend voor de maskers die hij gebruikte in zijn schilderijen. James Ensor was één van de heren die op het einde van de negentiende eeuw in de buurt van Montmartre op het idee kwam om een liefdadigheidsbal Bal du Rat Mort te organiseren in Oostende. Het motto van de organisatie was Kunst en Menslievendheid met als doel om hulp te bieden aan weduwen en wezen van verdronken vissers of mensen die in armoede leefden. Het bal diende om fondsen op te halen. Ook nu worden meerdere liefdadigheidsprojecten gesteund. Dit jaar is er voor het eerst een eigen Bal Rat Mort Huisband. “In het begin van de avond zal er jazz gespeeld worden en naarmate de avond vordert zorgt een dj voor de betere dansmuziek om te feesten tot de vroege uurtjes”, zegt Gwendoline Nys van het Kursaal. Er is verder nog een fotocorner voorzien en de bekende kostuumwedstrijd wordt traditiegetrouw georganiseerd. De hoofdprijs is dit jaar een schilderij van Montana. De 26-jarige kunstenares zal op het podium een speed painting maken .

Een ticket kost 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur. Alle info via www.kursaaloostende.Be