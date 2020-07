Bakkerij Gheysen slachtoffer van gewapende overval: “Leven niet riskeren voor wat geld” Bart Boterman

09 juli 2020

10u51 30 Oostende Bij Bakkerij Gheysen in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende kreeg men woensdagmorgen af te rekenen met een gewapende overval. Na een schermutseling met de aanwezige werkneemster ging de overvaller aan de haal met de kassa-inhoud en persoonlijk geld van de werkneemster. “We houden ons sterk. Ik hoop dat ze hem vinden”, zegt zaakvoerster Ann Devlaeminck.

Het was rond 6.30 uur toen de werkneemster aankwam om de zaak te openen. Plots stond ze oog in oog met een overvaller. “De man had eerst ingebroken via de achterkant van de zaak, door een raam te verbrijzelen. Onze werkneemster dacht dat het om een chauffeur ging, die nog aanwezig was. Plots toonde hij een mes en eiste hij de kassa-inhoud alsook haar persoonlijk geld. Ons personeelslid weigerde, waarop een schermutseling ontstond. Uiteindelijk heeft ze alsnog de startinhoud van de kassa overhandigd en haar persoonlijke vijftig euro. Daarna nam de overvaller de benen”, getuigt Ann Devlaeminck, al dertig jaar zaakvoerster.

Werkneemster blijft aan de slag

“Natuurlijk bleef ons personeelslid in shock achter, je zou voor minder. Ze gedroeg zich dapper door zich te verweren, maar ik ben blij dat ze alsnog het geld heeft afgegeven. Op menselijk leed staat geen prijs. We mogen ons leven niet riskeren voor wat geld”, gaat de zaakvoerster verder. De politie is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden. Daarop is zijn hoofd zichtbaar. Het zou gaan om een jongeman. “Ik hoop dat ze hem snel vinden. Onze werkneemster besloot woensdag om te blijven werken en niet te veel aan het voorval te denken. Ook donderdagmorgen is ze gewoon komen werken. Ze houdt zich sterk, maar ze kan uiteraard nog een weerslag krijgen”, besluit zaakvoerster Ann .

Niet de eerste keer

In april 2016 werd een andere werknemer ook al geconfronteerd met een overval, in het filiaal in de Breidelstraat. Toen droop de overvaller af zonder buit.