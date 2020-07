Bake Off Vlaanderen slaat tenten op in Oostende, met prachtzicht op zee Leen Belpaeme

09 juli 2020

Oostende In de tuin van de Koninklijke Villa in Oostende beginnen baktalenten vanaf zaterdag aan de opnames van Bake Off Vlaanderen en Bake Off Jr. De tent waarin ze dat doen, heeft met de zee en het strand een prachtige achtergrond. "De vochtigheid is een uitdaging voor de bakkers, maar iedereen bakt in dezelfde omstandigheden, dus dat heeft geen effect op de wedstrijd."

Elk jaar komt er iets speciaal bij voor de opnames van het VIER-programma Bake Off. Zo was er dit jaar al in coronatijden Bake Off @ Home. Nu komt er ook een Bake Off Jr.

De minimumleeftijd van de ‘volwassen versie’ ligt op 16 jaar, maar de afgelopen jaren kwamen er heel wat vragen van jongere kinderen met een passie voor het bakken. Daarom ging VIER eerder dit jaar op zoek naar baktalenten tussen 9 en 15 jaar voor het eerste seizoen van Bake Off Jr. De opnames voor zowel de volwassenen als de kinderen zullen deze zomer plaatsvinden in Oostende.

Op aanraden van Peter Craeymeersch

De ondertussen al bekende tent werd neergezet in de tuin van de Koninklijke Villa. Dat biedt als voordeel dat de bakkers uitkijken over de zee en het strand, maar ook afgeschermd worden van het publiek. “We zaten vorig jaar in Schoten en zaten daar ook goed”, licht producent Geert Willems toe. “We wilden er alleen weg als er iets bijzonder in de plaats zou komen. We hebben in Oostende samengezeten met Peter Craeymeersch (hoofd van Toerisme Oostende, red.) en hij bracht ons onmiddellijk naar deze locatie. We wilden enkel naar de kust komen als we ook zicht hadden op de zee, maar het strand zelf was geen optie. Deze plaats is evenwel perfect. Toen we het uitzicht zagen, waren we verkocht.”

De opnames duren tot 30 augustus. Tien amateurbakkers nemen het bij de volwassenen tegen elkaar op. Bij de juniorversie geven acht kinderen het beste van zichzelf. “De opnames aan zee bieden veel uitdagingen, maar er is niets dat we niet kunnen oplossen. We zitten in een tent op vijf meter hoogte aan zee. Dat is niet evident voor het geluid, maar we krijgen dat wel opgelost. Ook de vochtigheid is een uitdaging voor de bakkers, maar iedereen bakt in dezelfde omstandigheden, dus dat heeft geen effect op de wedstrijd.”

De zee biedt alvast veel inspiratie. “De nieuwe locatie zorgt ervoor dat we een nieuw verhaal kunnen vertellen. Dit daagt ons uit om iets mee te doen en werkt inspirerend", zeggen de producenten.

Wim Opbrouck presenteert Bake Off Vlaanderenen, Jeroom zal ingezet worden voor Bake Off Jr. “Hij was al te zien in Bake Off Kerst en is perfect om met de kinderen om te gaan. Ik denk dat de kijker daar ook heel enthousiast over zal zijn.”