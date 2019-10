Babyspullen kan je voortaan ook uitlenen. “Die spullen kosten een bom geld en je hebt ze maar even nodig" Leen Belpaeme

02 oktober 2019

17u29 0 Oostende Elke ouder weet hoeveel spullen je nodig hebt voor een kersverse baby. Al die spullen aankopen voor de korte periode waarin je ze soms maar nodig hebt is niet enkel duur, maar ook niet echt duurzaam. In Brussel werd al een Babytheek opgestart waar je babyspullen kan uitlenen en in navolging is nu ook een Babytheek geopend in Oostende.

De Babytheek is een duurzaam concept ontwikkeld door Netwerk Bewust verbruiken met steun van Vlaanderen Circulair. Met veel liefde kopen en krijgen heel wat jonge ouders zeer veel babyspullen. De realiteit is dat een groot deel van dat materiaal slechts een korte tijd nodig is, gezien de groeispurt bij baby’s. In de Babytheek kan je de babyspullen nu quasi gratis uitlenen. Je betaalt per jaar enkel 20 euro lidgeld, voor enkele grote stukken wordt wel een waarborg gevraagd. In Oostende zet CKG Kapoentje zijn schouders onder het initiatief. “We zien dat er enorm veel verspild wordt. De berg van materiaal die mensen wilden wegdoen is niet meer te overzien. We willen daarom inzetten op het hergebruik van babygerief”, licht Patrick Blondé toe. Het doel van het project is dan ook tweeledig. “Enerzijds zien we dat het zelfs voor tweeverdieners rekenen en tellen is om al die spullen te betalen. Daarnaast is belangrijk om in te zetten op het hergebruik van spullen. Op deze manier introduceren we dit principe bij jonge kinderen en jonge ouders. Er is voor deze doelgroep nog een drempel omdat iedereen het beste en het mooiste wil voor zijn kinderen. Dat is ook normaal. Alleen is het vaak zo dat dergelijke spullen al na een korte tijd niet meer nodig zijn en naar zolder verdwijnen.” In de Babytheek kan je terecht voor wiegjes, bedjes, buggy’s, autostoelen, loopstoelen, fietsmateriaal tot matrassen. Er is een aanbod voor elke ontwikkelingsfase tot 3 jaar. We bieden enkel geen persoonlijk materiaal aan zoals flessen en lakens. We mikken op alle grote stukken die een bom geld kosten.”

De organisatie heeft al een uitgebreide werking voor gezinnen in armoede, maar mikt met dit project op een breed publiek. “Niet enkel mensen in armoede hebben hier baat bij. We gaan ervan uit dat iedereen hier voordeel aan doet. We mikken op 1 op 4 jonge gezinnen in Oostende. Heel wat jonge mensen zijn bezig met het klimaat en dit concept past perfect binnen die doelstellingen.” Met het lidgeld zal het materiaal hersteld of vervangen worden. “We zullen er telkens op toezien dat de kwaliteit voldoet aan de normen.”

CKG Kapoentje start niet alleen met de Babytheek Oostende, vanaf heden vind je er ook een verdeelpunt voor herbruikbare luiers dankzij een samenwerking met De Luierhoek uit Gent. “We hebben hierover al twee infoavond gegeven, die telkens volzet waren. De vraag naar herbruikbare luiers wordt altijd maar groter en hier kunnen mensen vanaf nu een startpakket komen afhalen”, zegt Blondé nog.

Het complete aanbod is online te consulteren in een catalogus. Reserveren kan ook online of ter plaatse in de Babytheek. Afhalen kan elke werkdag tussen 8 en 18u30 in Het Ontmoetingshuis en De Opvoedingswinkel van CKG Kapoentje in de Louisastraat 5-7 nabij het Wapenplein in Oostende.