Aziatische hoornaars gesignaleerd in Oostende: “Geen reden tot paniek, wel belangrijk om nesten snel op te sporen” Timmy Van Assche

27 september 2020

16u18 0 Oostende Onlangs zijn er enkele meldingen gebeurd van Aziatische hoornaars in Oostende. Het gaat om een invasieve wespensoort die het onder andere gemunt heeft op inheemse honingbijen en hele kasten kan leegroven. Enkele Oostendse imkers zijn gestart met een zoekactie om de nesten op te sporen. Op een drietal locaties in Oostende zullen potjes opgehangen worden met een natuurlijke lokstof.

Sinds een drietal jaar is de Aziatische hoornaar in ons land actief. Deze invasieve exotische wespensoort heeft zich intussen over het grootste deel van Europa verspreid en is in 2018 voor het eerst in Oostende gemeld. “Er is geen reden tot paniek”, benadrukt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens (Groen). “Deze hoornaars zijn net als hun Europese tegenhanger - de Europese hoornaar - relatief ongevaarlijk voor mensen. Het is uiteraard wel belangrijk om de nesten zo snel mogelijk op te sporen en weg te halen om onze honingbijen te beschermen.”

Stadsimker

De komende weken gaat de stadsimker samen met enkele collega’s op pad om lokstoffen op strategische plaatsen op te hangen. Op die manier kan de vliegrichting en de afstand tot het nest van de hoornaars bepaald worden. De imkers zullen de locaties dagelijks controleren. “Hopelijk worden de nesten van de hoornaars dan snel ontdekt vooraleer de koninginnen uitvliegen om nieuwe kolonies te stichten”, geeft Beirens nog mee.

Melden

De hoornaars, zowel de Aziatische als de Europese, zijn doorgaans niet geïnteresseerd in mensen en zijn veel minder ‘opdringerig’ dan gewone wespen. Let op de verschillen: Aziatische hoornaars geven over het algemeen een veel zwartere indruk dan de Europese, die veel meer geel hebben op het achterlijf en rood op het borststuk. Als je de Aziatische hoornaar ziet, kan je dit altijd melden via de website www.waarnemingen.be of bij de milieudienst van Stad Oostende.