AZ Damiaan zet zorgpersoneel letterlijk in de ‘spotlights’ met serene lichtshow Timmy Van Assche

22 maart 2020

20u41 0 Oostende Met een mooi symbolisch gebaar zette het AZ Damiaan van Oostende al het zorgpersoneel - letterlijk - in de ‘spotlights’. Zondagavond werd een serene lichtshow gebracht tegen de voorgevel van het ziekenhuis in de Gouwelozestraat.

Naast de steunbetuigingen van heel wat Vlamingen - denk maar aan de witte lakens en het applaus om 20 uur - besloot ook het Damiaanziekenhuis zelf haar duit in het zakje te doen. Tegen de gevel van het ziekenhuis werd een lichtshow opgevoerd. Verschillende symbolen bewogen daarbij traagjes heen en weer. Voor de hoofdingang stonden rode spots die een hart vormden. “Het doel van deze actie is enerzijds om al ons (zorg)personeel een hart onder de riem te steken”, laat woordvoerder Kevin Mollet weten. “Anderzijds hadden we volgende week in principe ons personeelsfeest, een jaarlijks bedankingsmoment. Dat kan nu uiteraard niet doorgaan, maar zo proberen we dankbaarheid te tonen naar onze medewerkers.” Het plaatselijke audiovisueel bedrijf Hive had dat personeelsfeest moeten opsmukken. Zij mochten dan ook het lichtspektakel van zondagavond verzorgen. Er mocht geen publiek aanwezig zijn omwille van de strenge voorzorgsmaatregelen. De show werd wel via een livestream uitgezonden. In het ziekenhuis zijn momenteel tien coronapositieve patiënten opgenomen. Drie personen liggen op intensieve zorgen, waarvan twee met ademhalingsondersteuning.