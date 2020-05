AZ Damiaan versoepelt bezoekregeling vanaf dinsdag Timmy Van Assche

30 mei 2020

10u18 0 Oostende Patiënten, die minstens vijf dagen in het ziekenhuis verblijven, mogen vanaf dinsdag 2 juni onder strikte voorwaarden en enkel op afspraak bezoek ontvangen. “We streven ernaar om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen voor onze patiënten, de bezoekers en onze medewerkers”, laat woordvoerder Kevin Mollet weten.

De versoepeling van een bezoek aan het ziekenhuis zal zeer gefaseerd verlopen, “gezien het nog relatief hoog aantal gehospitaliseerde coronapositieve patiënten in ons ziekenhuis en de impact hiervan op onze werking”, aldus Mollet. “In deze eerste fase van de versoepeling is bezoek enkel toegelaten bij patiënten die minstens vijf dagen ononderbroken gehospitaliseerd zijn. Er mag één door de patiënt vooraf aangeduide persoon op bezoek komen per week. Het bezoek is enkel op afspraak waarbij het ziekenhuis de bezoeker zal contacteren. Je kan niet zelf bellen om op bezoek te willen komen.” De bezoeker meldt zich op het afgesproken moment aan op de verpleegafdeling voor hij/zij naar de kamer gaat.

Er zijn echter wel enkele uitzonderingen. Op de afdeling materniteit is enkel de partner van de moeder - dus geen broertjes of zusjes - toegelaten. Op pediatrie en neonatale zorgen zijn de beide ouders - ook hier geen broers of zussen - toegelaten. Voor de afdeling psychiatrie kan enkel op afspraak in een aparte ruimte of in de tuin bezoek gebracht worden. “Voor kritieke, palliatieve patiënten of patiënten in het einde van hun levensfase dient het bezoek in overleg met de behandelende arts te worden besproken. Er is geen bezoek toegelaten op de Covid-afdelingen, tenzij bij gemotiveerde uitzonderingen zoals patiënten in een kritiek of palliatief stadium.”

In het Damiaan verblijven er momenteel nog twaalf coronapositieve patiënten op de afgesloten afdeling, waarvan één bevestigde coronapositieve patiënt op Intensieve zorgen. “Sinds het begin van de registratie mochten 105 patiënten het ziekenhuis verlaten, twee patiënten werden getransfereerd naar een ander ziekenhuis en betreuren we 25 coronagerelateerde overlijdens”, besluit de ziekenhuiswoordvoerder.