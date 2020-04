Az Damiaan verlengt maatregelen al tot en met 3 mei Leen Belpaeme

10 april 2020

15u05 0 Oostende De huidige maatregelen die genomen zijn de Nationale veiligheidsraad en de ziekenhuizen gelden tot 19 april. De coördinatiecel van het AZ Damiaanziekenhuis besliste nu al om de bijzondere maatregelen te verlengen tot en met 3 mei.

De beslissing betekent dat de niet-dringende raadplegingen, behandelingen en ingrepen nog altijd niet kunnen plaats vinden. Consultaties die niet kunnen uitgesteld worden, zijn wel toegestaan mits in achtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook de bezoekbeperking blijft gehandhaafd. Als de situatie het zal toelaten, kan na 3 mei gewerkt worden aan een stapsgewijs openstellen van de ziekenhuisactiviteit. “Met deze tijdige beslissing, nog voor de te verwachten verlenging door de Nationale Veiligheidsraad, willen we duidelijkheid creëren. Mocht de Nationale Veiligheidsraad voor 3 mei de maatregelen versoepelen, kunnen we dit nog bijstellen”, laat Kevin Mollet, Stafmedewerker PR & Communicatie van het AZ Damiaan weten.

Op vandaag verblijven er 44 coronapositieve patiënten in Az Damiaan. De voorbije 24 uren mochten opnieuw twee coronapositieve patiënten het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen er nog 8 patiënten op intensieve zorgen, waarvan 6 beademd worden. 12 mensen zijn al overleden aan het virus in het ziekenhuis. 35 mensen in totaal mochten het ziekenhuis al verlaten.