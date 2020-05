AZ Damiaan neemt nieuwe mug-wagen in gebruik vol spitstechnologie Leen Belpaeme

15 mei 2020

Oostende Groep Vereenooghe overhandigde vrijdag de sleutels van de nieuwe mug-wagen aan de dienst Spoedgevallen van AZ Damiaan.

Een snelle interventiewagen kiezen, is geen gemakkelijke opdracht. Er werd na een selectieprocedure en enkele testritten gekozen voor de Mercedes-Benz GLE 450, een grote 4x4 SUV waarbij de chauffeur een stuk hoger zit en zo een veel beter zicht heeft op het verkeer. De Mercedes-Benz GLE 450 is de allereerste van zijn soort die als mug-interventiewagen werd omgebouwd. De nieuwe aanwinst is voorzien van alle moderne technisch snufjes op gebied van veiligheid. Ook de uitrusting werd aangepast en vernieuwd. De interventietassen werden volledig herbekeken en aangepast. Ook de GPS-systemen zorgen ervoor dat de mugzo weinig mogelijk tijd verliest. Wanneer het hulpcentrum 100 een opdracht uitstuurt, ontvangt de wagen een signaal met het adres en wordt de route automatisch berekend. In 2019 rukte de mug-wagen van Az Damiaan 774 keer uit. Na een inloopperiode van enkele weken, waarbij alle chauffeurs de kans krijgen om de wagen te leren kennen, zullen de medewerkers van Damiaan vanaf vrijdag 22 mei uitrukken met hun nieuw paradepaardje om mensen te helpen.