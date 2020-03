AZ Damiaan laat geen bezoek meer toe, niet dringende ingrepen kunnen uitgesteld worden Leen Belpaeme

12 maart 2020

19u28 395 Oostende Ziekenhuis AZ Damiaan neemt extra maatregelen om patiënten en zorgverleners te beschermen. Bezoekers zijn daarom niet langer welkom.

Mensen die een afspraak hebben voor een raadpleging of een onderzoek kunnen wel nog naar het ziekenhuis komen. Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen. Op de dienst Materniteit is de partner van de moeder en op de dienst Pediatrie één van de ouders toegelaten. Op de dienst Palliatieve Zorgen dient dit in overleg met de behandelende arts te worden besproken. Ambulante (niet gehospitaliseerde) patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, of zich aanmelden op de dienst spoedgevallen, mogen enkel vergezeld zijn door maximum één begeleider indien het bezoek medisch noodzakelijk is en de patiënt hiertoe assistentie nodig heeft. Om voldoende capaciteit te voorzien voor de opvang van de COVID-19 crisis zullen in overleg met de behandelende arts bepaalde niet dringende ingrepen worden uitgesteld. De patiënt zal hiervan steeds persoonlijk op de hoogte worden gebracht door onze diensten en hoeft niet zelf te informeren.

In het AZ Sint-Jan Henri Serruys is het restaurant gesloten voor externen en werden ook beperkingen opgelegd voor bezoekers.

