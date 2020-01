AZ Damiaan krijgt speelgoed voor de kinderafdeling. “Een glimlach op hun gezichtje toveren is altijd een magisch moment” Leen Belpaeme

23 januari 2020

De leden van Secretsleighbelgium en move@thecoast hebben een flinke stapel speelgoed geschonken aan de kinderafdeling van Az Damiaan.

De speelzaalbegeleiders van Az Damiaan zijn verheugd met deze schenking. “Zo kunnen we aan patiëntjes, die bijvoorbeeld net tijdens een ziekenhuisopname verjaren, een extraatje geven. Een glimlach op hun gezichtje toveren is altijd een magisch moment”, klinkt het opgetogen. Secretsleighbelgium zijn kerstmannen die geld inzamelen voor het goede doel en zo heel wat kinderen - die strijden tegen kanker en een chronische ziekte – blij maken met leuk speelgoed. De kerstmannen schonken ook heel wat speelgoed aan de organisatoren van move@thecoast, die dit speelgoed doneerden aan de kinderafdeling van Az Damiaan.

Move@TheCoast is een wandeltocht langs onze kust op 4 april 2020 door twee kankerpatiënten. De ene persoon start in De Panne en de andere persoon in Knokke. Iedereen kan meewandelen of aansluiten voor slechts 2 euro. De aankomst is voorzien op de Oosteroever in Oostende met muzikale omlijsting. Met het ingezamelde geld van deze tocht organiseren deze vrijwilligers de ‘Kankerdag 2020'. Dat is een dag waarop zieke kinderen het ziekenhuis kunnen verlaten om met hun gezin een dagje alle zorgen te vergeten in de Zoo van Planckendael.