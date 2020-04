AZ Damiaan: “Iets minder coronapositieve patiënten, maar wel ernstigere symptomen” Timmy Van Assche

05 april 2020

12u39 0 Oostende Het AZ Damiaan in Oostende blijft alle zeilen bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zondag werden echter wel twee nieuwe overlijdens gemeld.

Zowel zaterdag als zondag moest het ziekenhuis een overlijden noteren. Daarmee staat de trieste teller in het Damiaan op acht mensen die het leven lieten in deze coronacrisis.

Tien patiënten liggen met corona op intensieve zorgen, waarvan negen extra beademing krijgen. Toch valt er ook licht positief nieuws te melden. “Het huidig aantal coronapositieve patiënten opgenomen op de vier corona-afdelingen staat op veertig. Dat zijn er vijf minder dan zaterdag”, meldt woordvoerder Kevin Mollet. “Zondagvoormiddag verbleven drie patiënten in afwachting van het resultaat.” Ook het aantal patiënten die uit het ziekenhuis werden ontslagen, steeg lichtjes naar 22 personen. “Zondagochtend verbleven er vijftig coronapositieve patiënten in het Damiaan. Dit is algemeen bekeken een daling in de laatste 24 uren, maar we zien wel meer patiënten met ernstigere pathologie, die op de dienst intensieve zorgen verblijven. Wij namen voor het eerst een patiënt over van een ander ziekenhuis.” Daarbij gaat het over een patiënt van het AZ Alma uit Eekloo.