AZ Damiaan biedt als eerste West-Vlaamse ziekenhuis multidisciplinaire dienstverlening aan voor MS-patiënten Leen Belpaeme

27 juni 2019

10u52 0 Oostende In samenwerking met het gerenommeerd MS-Centrum van Melsbroek biedt Az Damiaan sinds kort een ‘transmurale MS-raadpleging’ (TMST) aan, waarbij diverse specialisten samenwerken om specifieke problemen of vragen van onze MS-patiënten aan te pakken.

“MS is een ernstige ziekte van het centrale zenuwstelsel, maar gelukkig bestaan er steeds meer behandelingen om de ziekte onder controle te houden”, aldus dokter-neuroloog Adinda De Pauw. “Vooralsnog kunnen we patiënten niet genezen van MS, maar we streven ernaar dat de ziekte op de achtergrond blijft en niet erger wordt. Is er toch een opflakkering, dan proberen we de MS met gespecialiseerde medicatie opnieuw onder controle te krijgen.” In samenwerking met het gerenommeerde MS-Centrum van Melsbroek biedt Az Damiaan een ‘transmurale MS-raadpleging’ (TMST) aan, waarbij diverse specialisten samenwerken om specifieke problemen of vragen van onze MS-patiënten aan te pakken. Om als MS-patiënt hiervoor in aanmerking te komen, moet je via één van de vier neurologen van de dienst Neurologie in Az Damiaan doorverwezen worden naar dit multidisciplinair team.

Wie als MS-patiënt meer informatie over de TMST-raadpleging wenst, kan contact opnemen met de dienst Neurologie van Az Damiaan via 059 41 40 60.