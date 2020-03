Avondspits draait volledig in de soep door ongeval aan tunnels Bart Boterman

05 maart 2020

20u49 0 Oostende De avondspits in Oostende draaide donderdag vanaf 18 uur volledig in de soep door een ongeval aan de tunnels van het Adolf van Glabbekeplein richting de Eduard Moreauxlaan. Een vrachtwagen was met een kraanarm tegen de bovenkant van de tunnel gereden, waardoor ook de container los kwam.

Het ongeval gebeurde in de richting van Oostende. De politie sloot de tunnels af in beide richtingen. Gezien het om de hoofdverbinding gaat tussen Oostende centrum en Konterdam enerzijds en de Vuurtorenwijk en Bredene anderzijds, was de verkeerschaos compleet. Des te meer omdat de Zandvoordestraat is afgesloten door wegenwerken en die omleiding dus onmogelijk was. Bestuurders dienden via Oudenburg om te rijden en sommigen deden daar tot een uur over.

Na drie kwartier was de vrachtwagen weggehaald van onder de tunnel maar diende de brandweer nog ter plaatse te komen voor een inspectie van de brug. Het was immers niet zeker of er nog stukken beton naar beneden konden vallen. Na twee uur werden de tunnels opnieuw vrijgegeven.