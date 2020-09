Autoloze Zondag gaat door op 20 september zonder animatie Leen Belpaeme

09 september 2020

12u24 1 Oostende Op zondag 20 september is er een nieuwe editie van de Autoloze Zondag in Oostende. Die dag wordt de volledige binnenstad autovrij gemaakt.

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit organiseert Stad Oostende op zondag 20 september van 12 tot 18 uur een Autoloze Zondag in de Oostendse binnenstad. “De zone die volledig autovrij wordt gemaakt tijdens de Autoloze Zondag wordt begrensd door de Leopold II-laan, de Albert I-promenade, de Visserskaai en de Vindictivelaan. Door de coronamaatregelen kunnen de geplande activiteiten en de animatie helaas niet doorgaan. Echter, er samen op uittrekken met de fiets of te voet in een autovrij stadscentrum, zal alvast een unieke beleving zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw.

De zone is niet toegankelijk voor autoverkeer van 12 tot 18 uur behalve voor hulpdiensten, zorgverstrekkers, taxi’s, dokters, bussen van De Lijn, de Stadsdienst Openbaar Domein en personen in bezit van een parkeerkaart voor personen met handicap. Opgelet voor verplaatsingen te voet in de binnenstad is een mondmasker nog steeds verplicht. Hou steeds voldoende afstand.