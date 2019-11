Auto rijdt zich te pletter tegen brugpijler van autosnelweg in Zandvoorde: twee personen nog in levensgevaar Bart Boterman

22 november 2019

10u42 15 Oostende Op de A10 in Zandvoorde bij Oostende is vrijdagmorgen een zwaar ongeval gebeurd met een voertuig met vier inzittenden. De auto week om ongekende reden af van de rijbaan, vloog door de vangrails en reed zich te pletter tegen een brugpijler. Twee personen verkeren volgens het Brugse parket nog in levensgevaar.

Het incident gebeurde in de richting van Oostende, omstreeks 7 uur. In de auto zaten twee mensen uit Oostende, een persoon uit Kruisem en iemand uit Antwerpen. Het waren getuigen die de hulpdiensten verwittigden bij het zien van het ongeval. De bestuurder zat gekneld en werd bevrijd door de brandweer. Een passagier bleek bewusteloos.

De vier slachtoffers werden allen naar het ziekenhuis overgebracht per ambulance, namelijk twee naar het AZ Sint-Jan in Brugge, een naar het AZ Damiaan in Oostende en een andere naar het Serruysziekenhuis in Oostende. Volgens het Brugse parket verkeren twee van de slachtoffers nog in levensgevaar.

Door het ongeval was de rechter rijstrook afgesloten. De vaststellingen duurden nog tot 9 uur, waarop het voertuig werd getakeld. Het parket stelde geen deskundige aan, omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren door getuigenverklaringen.