Auto-inbreker, illegaal in het land, gearresteerd en aangehouden Bart Boterman

17 september 2019

19u10 0 Oostende Een Algerijn zonder papieren is aangehouden door de onderzoeksrechter na meerdere diefstallen uit auto’s in Oostende, afgelopen weekend.

De politie van Oostende trof de auto-inbreker zaterdagavond rond 23 uur aan, in het bezit van de buit uit een van de getroffen voertuigen. Onderzoek kon hem linken aan minstens drie auto-inbraken zaterdag, namelijk in de Mercatorlaan en de Léon Spilliaertstraat. De man, die illegaal in het land is, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot hem aan te houden. Hij moet vrijdag voor de raadkamer komen.