Auto-inbreker gearresteerd nadat nachtwaker hem betrapt Bart Boterman

16 juli 2019

16u44 0 Oostende In de Kapucijnenstraat in Oostende zorgde een nachtwaker dinsdagmorgen voor de arrestatie van een auto-inbreker. De man zag hoe de dief aan verschillende autodeuren voelde om te zien hoe of ze open gingen. Plots zat hij binnen in een niet gesloten Jaguar.

De nachtwaker belde de politie. Intussen was de dief al weggereden met een fiets. “De verdachte werd door de patrouille onderschept ter hoogte van het Klein Strand en werd overgebracht naar het bureel. Het blijkt om een illegaal persoon te gaan, een 31-jarige die vermoedelijk afkomstig is uit Algerije. Uit het voertuig werd er niets ontvreemd maar de fiets werd vermoedelijk tijdens de nacht gestolen. De fiets is niet geregistreerd dus het is wachten tot het slachtoffer zich meldt”, duidt commissaris Kris Allary. De verdachte werd ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.