Auto-inbreker aangehouden door onderzoeksrechter Bart Boterman

17 juli 2019

18u11 0 Oostende De verdachte die dinsdagmorgen werd opgepakt in de Kapucijnenstraat, nadat hij binnen brak in een geparkeerde Jaguar, werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om een man die illegaal in het land verblijft en recent al werd veroordeeld voor diefstallen.

De man werd betrapt door een nachtwaker die vervolgens de politie belde. Die kon hem verderop oppakken nadat hij vluchtte met een gestolen fiets. Volgens het parket is de verdachte in 1993 geboren maar is zijn land van herkomst onbekend. De man zit nu in voorhechtenis en zal zich allicht binnenkort voor de strafrechter moeten verantwoorden. Gezien de nieuwe feiten na een recente veroordeling kijkt de man aan tegen een effectieve celstraf.