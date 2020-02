Auto crasht tegen vangrail en wiel breekt volledig af, bestuurder ongedeerd Bart Boterman

25 februari 2020

17u19 0 Oostende Een bestuurder is maandagavond rond 21 uur met de schrik vrij gekomen na een ongeval op de autosnelweg A10 in Zandvoorde, richting Oostende. Zijn wagen is wel zwaar beschadigd geraakt.

De bestuurder zat alleen in de wagen en week ongekende reden af van zijn rijvak. De Peugeot 206 reed tegen de vangrail bij de middenberm en daardoor brak het een wiel en de ophanging ervan volledig los. De auto slingerde weg en kwam tot stilstand in de berm langs de andere kant van de autosnelweg. De bestuurder bleef ongedeerd en kwam met de schrik vrij, maar zijn auto is wellicht wel rijp voor de schroothoop. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De bestuurder zou een negatieve ademtest hebben afgelegd.