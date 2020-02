Auto botst met kusttram: bestuurder dronken, agressief en opgesloten in de cel Bart Boterman

28 februari 2020

17u51 0 Oostende Aan het Marie-Joséplein in Oostende gebeurde donderdagnacht rond 00.20 uur een ongeval tussen een personenwagen en de kusttram. De autobestuurder was dronken en agressief waarop hij werd opgesloten in de cel.

De personenwagen kwam uit de Leopold II-laan en botste met de kusttram die op dat moment de straat over stak. Zowel de autobestuurder als de inzittenden van de kusttram bleven ongedeerd. “De autobestuurder, een 41-jarige Oostendenaar, was dronken. De man stelde zich bovendien agressief op. Hij werd opgesloten in de politiecel ter ontnuchtering. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken", zegt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende.

Door het ongeval was er hinder voor het verkeer en de kusttram. De reizigers dienden af te stappen en de volgende kusttram te nemen, al ging daar wel enige tijd over. De personenwagen raakte behoorlijk beschadigd en werd getakeld.