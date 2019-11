Auto belandt op dak in gracht naast autosnelweg, automobilisten helpen bestuurster eruit Bart Boterman

05 november 2019

17u32 4 Oostende Op de autosnelweg A10 richting Oostende, kort na de afrit van Zandvoorde, is dinsdagnamiddag rond 14 uur een auto in de gracht beland. De bestuurster zat vast in haar Mini Cooper en werd geholpen door getuigen die stopten op de pechstrook.

De vrouw was op weg naar huis en viel vermoedelijk in slaap achter het stuur. Ze week af van haar rijvak, ramde een elektriciteitskastje naast de pechstrook en ging uiteindelijk over de kop in de gracht. De vrouw kon niet uit de wagen omdat de deuren geblokkeerd waren. Mensen die waren gestopt om te helpen sloegen de achterruit in waardoor de vrouw uit haar voertuig kon. Ze werd met lichte verwondingen ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De wegpolitie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen, een takeldienst haalde het beschadigde voertuig weg uit de gracht.